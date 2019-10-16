Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бой состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии

Объединительный бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и чемпионом по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США).

Прямая трансляция состоится в субботу, 19 октября, в 04:30 в программе "Большой бокс" на телеканале Интер.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. 

Таким образом у украинца появился шанс взять реванш - уже на профи-ринге, а также объединить два пояса - WBC и IBF.

Читайте также: Американский боксер впал в кому после нокаута: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Гвоздик, бокс, артур Бетербиев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бокс. Гвоздик vs Бетербиев: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Гвоздик vs Бетербиев: где и когда смотреть бой - видео
"Бомба вообще!" Украина обыграла Португалию: видео из раздевалки
"Бомба вообще!" Украина обыграла Португалию: видео из раздевалки
Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео
Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео
Мнение Максимально прозрачный бизнес - сложно. Но отдача того стоит
Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ государству
ТЭК Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ государству
Зеленский подписал новую редакцию закона о ProZorro
Экономика Зеленский подписал новую редакцию закона о ProZorro
Популярное
фото/видео
Бокс. Гвоздик vs Бетербиев: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Гвоздик vs Бетербиев: где и когда смотреть бой - видео
"Бомба вообще!" Украина обыграла Португалию: видео из раздевалки
"Бомба вообще!" Украина обыграла Португалию: видео из раздевалки 17:37
Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео
Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео 17:26
Шутер от первого лица. Бойцы ВСУ показали ближний бой - видео
Шутер от первого лица. Бойцы ВСУ показали ближний бой - видео 15:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 