Бокс. Гвоздик vs Бетербиев: где и когда смотреть бой - видео

Объединительный бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и чемпионом по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым состоится 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США).

Прямая трансляция состоится в субботу, 19 октября, в 04:30 в программе "Большой бокс" на телеканале Интер.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл.

Таким образом у украинца появился шанс взять реванш - уже на профи-ринге, а также объединить два пояса - WBC и IBF.

13 октября украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

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