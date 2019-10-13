Американский боксер впал в кому после нокаута: видео

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Патрик Дей дважды побывал в нокдауне по ходу боя, однако все равно продолжал поединок

Американский боксер Патрик Дей впал в кому после того, как был нокаутирован Чарльзом Конвеллом, передает Daily Express.

Боец падал на канвас в четвертом и восьмом раундах, однако показывал, что может продолжать поединок. В десятом раунде Конвелл сразил Дея левым хуком, после чего тот потерял сознание.

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Патрика Дея выносят с ринга после нокаута (Фото: Sporting News/Twitter) 

Как только его доставили в больницу, врачи установили, что боксер впал в кому.

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Фото: Sporting News/Twitter

Видео: The Boxing Browser

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Теги: бокс, нокдаун, кома, нокаут, патрик дей, чарльз конвелл
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