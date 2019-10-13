Американский боксер впал в кому после нокаута: видео

Американский боксер Патрик Дей впал в кому после того, как был нокаутирован Чарльзом Конвеллом, передает Daily Express.

Боец падал на канвас в четвертом и восьмом раундах, однако показывал, что может продолжать поединок. В десятом раунде Конвелл сразил Дея левым хуком, после чего тот потерял сознание.

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Патрика Дея выносят с ринга после нокаута (Фото: Sporting News/Twitter)

Как только его доставили в больницу, врачи установили, что боксер впал в кому.

Ранее у боксера из Болгарии во время поединка остановилось сердце

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Фото: Sporting News/Twitter

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