У боксера из Болгарии остановилось сердце во время боя: видео

Болгарский боксер Борис Станчов потерял сознание на ринге во время боя с албанским спорстменом Ардит Мурья. Об этом сообщает Dailystar.

У 21-летнего Станчова случился сердечный приступ, в больнице не смогли его спасти.

Сначала появилась информация о смерти другого боксера из Болгарии - Иисуса Величкова, однако, как вскоре выяснилось, Станчов пользовался его лицензией и медицинской картой. Величков и Станчов - двоюродные братья.

Предположительно, Станчов более года пользовался документами брата во время боев, своей лицензии у него не было.

Болгарские СМИ сообщили, что по информации товарища Станчова по команде Руслана Николова, тот перед боем выпил ампулу с неизвестным веществом, которую ему дал тренер. Якобы тренер пообещал, что препарат увеличит агрессивность спортсмена. По словам Николова, погибший боксер - не первый, кто пил похожее лекарство.

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