Российский боксер Дадашев умер после первого поражения: видео

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Боксер скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля

Российский боксер Максим Дадашев умер в США в результате травм, которые он получил во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Сообщается, что в 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, и спортсмена в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга и проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение - от Матиаса.

Боксер Адонис Стивенсон попал в реанимацию 1 декабря 2018 года после боя с Гвоздиком. Врачи обнаружили у 41-летнего боксера серьезную травму мозга, которая потребовала нейрохирургического вмешательства. 21 декабря сообщалось, что боксер все еще без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 27 декабря он начал самостоятельно дышать и немного двигаться.

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Теги: бокс, смерть
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