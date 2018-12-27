После боя с Гвоздиком: Стивенсон уже может дышать и шевелиться

Гвоздик и Стивенсон (фото - Amanda Westcott/showtime)

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, который долгое время провел в коме после нокаута, полученного во время боя с Александром Гвоздиком, уже может самостоятельно дышать и немного двигаться. Об этом сообщает La Presse.

Члены семьи спортсмена рассказали журналистам, что Стивенсон уже не в коме, ему не нужна дыхательная маска, он открывает глаза, может садиться и приподнимать руки и ноги. Каждый день есть положительная динамика. Родственники надеются, что скоро можно будет перевести его в больницу поближе к дому.

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Пьер, брат боксера, сказал, что ему кажется будто Адонис уже узнает его и других членов семьи. По его словам, Стивенсон перешел от критической стадии к стадии выздоровления.

Стивенсон попал в реанимацию 1 декабря этого года после боя с Гвоздиком. Врачи обнаружили у 41-летнего боксера серьезную травму мозга, которая потребовала нейрохирургического вмешательства. 21 декабря сообщалось, что боксер все еще без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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