Бокс. Усик досрочно победил Уизерспуна: видео

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна. Об этом сообщает Sportarena.com.

"Украинец осторожно начал поединок, действуя при этом первым номером. Уизерспун, в свою очередь, больше защищался и лишь изредка выбрасывал удары", - отмечается в сообщении.

В четвертом раунде Усик активизировался, прижал своего соперника к канатам и провел несколько хороших серий. В седьмом раунде украинец провел еще несколько атак, после которых Уизерспун едва устоял.

А на восьмой раунд команда американца решила не выпускать своего подопечного.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.