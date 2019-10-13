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Бокс. Усик досрочно победил Уизерспуна: видео

Бокс. Усик досрочно победил Уизерспуна: видео - Фото
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
13.10.2019, 08:24

Украинский боксер дебютировал в супертяжелом весе с победы

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs)  успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна. Об этом сообщает Sportarena.com.

"Украинец осторожно начал поединок, действуя при этом первым номером. Уизерспун, в свою очередь, больше защищался и лишь изредка выбрасывал удары", - отмечается в сообщении.

В четвертом раунде Усик активизировался, прижал своего соперника к канатам и провел несколько хороших серий. В седьмом раунде украинец провел еще несколько атак, после которых Уизерспун едва устоял.

А на восьмой раунд команда американца решила не выпускать своего подопечного.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

  • Ранее сообщалось, что для украинского спортсмена этот бой - дебют в супертяжелом весе. До этого у него было 16 побед в 16 поединках, 12 из них - нокаутом.
  • 38-летний Уизерспун начал карьеру в профессиональном боксе в 2004 году. Он победил в 38 поединках (29 раз нокаутом) и проиграл трижды.

 

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