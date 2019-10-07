Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео

Прямая трансляция поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и боксером из Нидерландов Тайроном Спонгом состоится в воскресенье, 13 октября, в программе Большой бокс на телеканале Интер. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Телетрансляция из Wintrust Arena в Чикаго (США) начнется в 4:30.

Для украинского спортсмена этот бой - дебют в супертяжелом весе. Сейчас в активе Усика 16 побед в 16 поединках, 12 из них - нокаутом.

Тайрон Спонг тоже непобежденный боксер. Он выиграл на профи-ринге 14 боев (13 - нокаутом).

В случае победы украинский боксер станет обязательным претендентом на поединок против победителя боя-реванша между Энди Руисом и Джошуа, который выйдут на ринг 7 декабря.

21 сентября сообщалось, что на бой между Александром Усиком (16-0, 12 KOs) и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США, продано уже более 6000 билетов.

В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

24 августа Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым.