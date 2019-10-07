Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трансляция начнется 13 октября в 4:30

Прямая трансляция поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и боксером из Нидерландов Тайроном Спонгом состоится в воскресенье, 13 октября, в программе Большой бокс на телеканале Интер. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Телетрансляция из Wintrust Arena в Чикаго (США) начнется в 4:30.

Для украинского спортсмена этот бой - дебют в супертяжелом весе. Сейчас в активе Усика 16 побед в 16 поединках, 12 из них - нокаутом.

Тайрон Спонг тоже непобежденный боксер. Он выиграл на профи-ринге 14 боев (13 - нокаутом).

В случае победы украинский боксер станет обязательным претендентом на поединок против победителя боя-реванша между Энди Руисом и Джошуа, который выйдут на ринг 7 декабря.

21 сентября сообщалось, что на бой между Александром Усиком (16-0, 12 KOs) и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США, продано уже более 6000 билетов.

В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

24 августа Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Усик, бокс, Тайрон Спонг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Транспорт Где дороги? Куда деньги пойдут? Гиперлуп вспомни! Дискуссия Криклия и Гончарука с Омеляном
Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта
Продовольствие Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта
Северный поток-2 нанесет удар по энергобезопасности Европы - США
ТЭК Северный поток-2 нанесет удар по энергобезопасности Европы - США
Популярное
фото/видео
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
Бокс. Усик vs Спонг: где и когда смотреть бой - видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео 16:36
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото 15:55
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото 15:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 