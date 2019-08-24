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Усик отказался от боев с россиянами

Усик отказался от боев с россиянами - Фото
Александр Усик (фото - EPA)
24.08.2019, 18:45

Боксер заявил, что не хочет, чтобы поединок переводили в политическую плоскость

Боксер Александр Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов... Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин … Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает", —объяснил Усик свое решение.

Он подчеркнул, что с уважением относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет "грязи, которая будет литься с обеих сторон".

  • 16 августа стало известно, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 октября, имя его вероятного соперника не называлось.
  • Александр Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама еще 25 мая. Однако бой не состоялся из-за травмы украинского спортсмена.

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Александр Усик
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