Дата дебюта Усика в супертяжелом весе подтверждена официально

Дебют в супертяжелом весе украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика - бой против Карлоса Такама состоится 25 мая. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
Поединок состоится в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.
29 марта сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) лишило украинского боксера Александра Усика титула WBA Super в тяжелом весе, поскольку он отказался от обязательной защиты чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым в связи с решением перейти в супертяжелый вес. Переход в супертяжелый дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе. Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.