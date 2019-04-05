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05.04.2019, 22:21

Дата дебюта Усика в супертяжелом весе подтверждена официально

Дата дебюта Усика в супертяжелом весе подтверждена официально - Фото
Фото: matchroomboxing.com

Бой Усик - Такам состоится 25 мая

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Дебют в супертяжелом весе украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика - бой против Карлоса Такама состоится 25 мая. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Поединок состоится в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.

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29 марта сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) лишило украинского боксера Александра Усика титула WBA Super в тяжелом весе, поскольку он отказался от обязательной защиты чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым в связи с решением перейти в супертяжелый вес. Переход в супертяжелый дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе. Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.

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Теги: Александр Усик, бокс
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