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29.03.2019, 16:17

Бокс. Всемирная боксерская ассоциация лишила Усика пояса WBA

Бокс. Всемирная боксерская ассоциация лишила Усика пояса WBA - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

Украинский боксер переходит в супертяжелый вес

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Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) лишило украинского боксера Александра Усика титула WBA Super в тяжелом весе, поскольку он отказался от обязательной защиты чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым в связи с решением перейти в супертяжелый вес. Об этом сообщается на сайте  WBA.

В комментарии ассоциации говорится, что 27 марта Усик отправил личное письмо в WBA, в котором заявил о желании выступать в супертяжелой весовой категории. Переход в супертяжелый дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе.

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Отмечается, что в свете новых обстоятельств, комиссия закрыла ранее анонсированные промоутерские торги по возможному поединку Усика против Лебедева.

Вчера Усик сам сообщил об отказе от чемпионского пояса и боя с россиянином. Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.

О том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) Усика обязала провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с Лебедевым стало известно 20 марта. Промоутерские торги были запланированы на 28 марта, минимальная ставка - $400 000: 75% должен был получить Усик, 25% - Лебедев.

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Теги: бокс, Александр Усик, спорт
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