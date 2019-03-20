Бокс. WBA обязала Усика провести бой с россиянином: видео

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе профессионального бокса украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО). Об этом сообщает ESPN.

Сказано, что промоутерские торги запланированы на 28 марта. Минимальная ставка - $400000: 75% получит Усик, 25% - Лебедев.

Реклама

Эксперты считают, что команда Усика вряд ли примет бой, поскольку украинский чемпион планирует переход в супертяжелый вес и его дебют в новой весовой категории состоится уже 18 мая в Чикаго. Соперник еще не известен.

Смотрите также: Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным

В случае отказа, Усик потеряет статус абсолютного чемпиона мира, потеряв пояс WBA, который станет вакантным. Тогда Лебедев сразится за титул с Лоуренсом Околли.

39-летний Лебедев на профи ринге провел 34 боя. Из них - 32 победы (23 нокаутом) и два проигрыша. В декабре 2016 года он по очкам проиграл российскому боксеру Мурату Гассиеву (Усик победил его в финале Всемирной боксерской суперсерии). Последний поединок Лебедев провел в ноябре 2018 года - по очкам победил Майка Уилсона из США.

10 ноября 2018 года Усик провел неожиданно конкурентный бой с британцем Тони Беллью, однако нокаутировал его в 8-м раунде.

Читайте также: Усик о предложении принять гражданство РФ: Всегда буду украинцем