Бокс. WBA обязала Усика провести бой с россиянином: видео

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Если украинец Александр Усик откажется от боя, то потеряет чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе профессионального бокса украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО). Об этом сообщает ESPN

Сказано, что промоутерские торги запланированы на 28 марта. Минимальная ставка - $400000: 75% получит Усик, 25% - Лебедев. 

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Эксперты считают, что команда Усика вряд ли примет бой, поскольку украинский чемпион планирует переход в супертяжелый вес и его дебют в новой весовой категории состоится уже 18 мая в Чикаго. Соперник еще не известен.

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В случае отказа, Усик потеряет статус абсолютного чемпиона мира, потеряв пояс WBA, который станет вакантным. Тогда Лебедев сразится за титул с Лоуренсом Околли.

39-летний Лебедев на профи ринге провел 34 боя. Из них -  32 победы (23 нокаутом) и два проигрыша. В декабре 2016 года он  по очкам проиграл российскому боксеру Мурату Гассиеву (Усик победил его в финале Всемирной боксерской суперсерии). Последний поединок Лебедев провел в ноябре 2018 года - по очкам победил Майка Уилсона из США.

10 ноября 2018 года Усик провел неожиданно конкурентный бой с британцем Тони Беллью, однако нокаутировал его в 8-м раунде.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, wba, денис лебедев
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