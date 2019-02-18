Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Осенью 2013 года чемпион мира Владимир Кличко деклассировал в Москве россиянина Александра Поветкина, победив его решением судей

Реклама
Реклама

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик следующий бой может провести в рамках супертяжелого дивизиона против россиянина Александра Поветкина. Об этом пишет российский ресурс Р-Спорт со ссылкой на слова промоутера "Витязя" Андрея Рябинского.

"Могу сказать, что такой бой возможен, но нельзя утверждать, что все решено. Это проект, думаем сейчас над организацией такого поединка. Есть несколько вариантов, в том числе и поединок против Усика", - сказал он.

Реклама

Несколько дней назад британский сопромоутер Усика Эдди Херн заявил, что готовит такой бой на 18 мая в Чикаго.

Отметим, что оба - и Поветкин, и его промоутер - одобряют политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Ранее, осенью 2018 года, Поветкин назывался лишь одним из возможных кандидатов на дебютный бой Усика в категории свыше 90,7 кг.

Кроме него, украинцу прочили в соперники американца Джаррелла Миллера (отбоксирует против Энтони Джошуа в июне), новозеландца Джозефа Паркера и британца Дерека Чисору (вероятно, подерутся друг с другом), французского камерунца Карлоса Такама или еще одного британца Диллиана Уайта.

10 ноября 2018 года Усик провел неожиданно конкурентный бой с британцем Тони Беллью, однако нокаутировал его в 8-м раунде.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, Александр Усик, чемпион, александр поветкин, андрей рябинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео
Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео
Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным
Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
Экономика РЖД лоббирует отмену санкций на украинские двигатели
Ocean Plaza за $250 млн. Кто купит самый дорогой ТРЦ Киева
Недвижимость Ocean Plaza за $250 млн. Кто купит самый дорогой ТРЦ Киева
"Стоп ФОП". Чем опасна очередная инициатива Минсоцполитики
Мнение "Стоп ФОП". Чем опасна очередная инициатива Минсоцполитики
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео
Оптический феномен. В Китае взошло сразу три солнца: видео
Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным
Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным 11:24
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео
Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео 10:23
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео
ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео 09:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 