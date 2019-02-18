Бокс. Усик в мае может встретиться с "Русским витязем" Поветкиным

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профессионального бокса Александр Усик следующий бой может провести в рамках супертяжелого дивизиона против россиянина Александра Поветкина. Об этом пишет российский ресурс Р-Спорт со ссылкой на слова промоутера "Витязя" Андрея Рябинского.

"Могу сказать, что такой бой возможен, но нельзя утверждать, что все решено. Это проект, думаем сейчас над организацией такого поединка. Есть несколько вариантов, в том числе и поединок против Усика", - сказал он.

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Несколько дней назад британский сопромоутер Усика Эдди Херн заявил, что готовит такой бой на 18 мая в Чикаго.

Отметим, что оба - и Поветкин, и его промоутер - одобряют политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Ранее, осенью 2018 года, Поветкин назывался лишь одним из возможных кандидатов на дебютный бой Усика в категории свыше 90,7 кг.

Кроме него, украинцу прочили в соперники американца Джаррелла Миллера (отбоксирует против Энтони Джошуа в июне), новозеландца Джозефа Паркера и британца Дерека Чисору (вероятно, подерутся друг с другом), французского камерунца Карлоса Такама или еще одного британца Диллиана Уайта.

10 ноября 2018 года Усик провел неожиданно конкурентный бой с британцем Тони Беллью, однако нокаутировал его в 8-м раунде.