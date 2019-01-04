Усик о предложении принять гражданство РФ: Всегда буду украинцем

Александр Усик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine)

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заверил, что не откажется от украинского гражданства, несмотря на предложения разных стран, в числе которых Россия. Об этом он рассказал в интервью изданию Expres.

"Имел предложения от пяти стран стать их гражданином и выступать за чужие сборные. Россия также в этом перечне. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - заявил Усик.

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Также боксер сказал, что ему безразличны те, кто критиковал за решение провести бой в Москве против Мурата Гассиева. По его словам, ехать в Россию особого желания не было, но иначе утратил бы возможность завоевать пояса.

"Я поехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно будет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию", - отметил он.

Украинский язык Усик назвал родным и пообещал вскоре публично говорить без "суржика", а русский язык боксер использует в быту, поскольку вырос в русскоязычном регионе (в Симферополе - ред.).

Ответил Усик и на вопрос о том, готов ли стать прихожанином новосозданной Православной церкви Украины. "Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой Украинской Православной Церкви, то я также сделаю", - сказал он.

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