З Новим роком, Україно: Усик поздравил с праздником

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поздравил страну с Новым годом на украинском языке.

“З Новим роком, Україно”, - написал он у себя в Instagram.

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Усик, являющийся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, был признан лучшим боксером 2018 года по версии WBA.

Конкурентами украинца были Энтони Джошуа, Дмитрий Бивол, Канело Альварес, Джарретт Херд, Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко.

В прошлом, 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев в полуфинале Майриса Бриедиса, а в финале -россиянина Мурата Гассиева. После победы над Гассиевым украинец стал абсолютным чемпионом мира.