Бокс. Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином

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Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым. Об этом сообщает Tribuna.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису - успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс - успехов. Боксируйте, завоевывайте", - сказал Усик.

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Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF. Титул WBA Усик выиграл в поединке с Муратом Гассиевым в финале WBSS в июле 2018-го.

О том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) Усика обязала провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с Лебедевым стало известно 20 марта. Промоутерские торги были запланированы на 28 марта, минимальная ставка - $400000: 75% должен был получить Усик, 25% - Лебедев.