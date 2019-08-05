В поединке супертяжеловесов, который состоялся на выходных в США, проспект Адам Ковнацкий и американский экс-претендент на мировой титул Крис Арреола устроили далекую от классического бокса драку: 30-летний поляк победил 38-летнего ветерана единогласным решением судей.

В этом бою был установлен новый рекорд интенсивности противостояния в супертяжелом боксе, утверждает Boxingscene.com со ссылкой на систему подсчета Compubox.

На двоих Арреола (38-6-1, 33 KO) и Ковнацкий (20-0, 15 KO) выбросили 2172 удара и попали 667 ударами; оба этих показателя - рекордные для весовой категории свыше 90,7 кг.

Прошлый рекорд по нанесенным ударам принадлежит участникам боя Дэвида Туа и Дэвида Айзона - 650 попаданий - он продержался 23 года.

Прежний рекорд суммарного количества ударов за бой супертяжей - 1730, он зафиксирован в 1997 году в поединке Туа с Айком Ибеабучи.

В 2009 году на то время еще не знавший поражений Арреола вышел против чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко. После 10 раундов одностороннего избиения рефери остановил встречу - украинцу засчитали досрочную победу.

Видeо: Premier Boxing Champions