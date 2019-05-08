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08.05.2019, 12:35

Бой Усика с Такамой отложен до осени, промоутер назвал причину

Бой Усика с Такамой отложен до осени, промоутер назвал причину - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

Эгис Климас назвал предварительные сроки восстановления украинского боксера

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Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF и экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется на ринг не раньше осени. Об этом заявил промоутер боксера Эгис Климас, передает профильное издание ESPN.

По его словам, из-за травмы дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО) перенесен.

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"Он (Усик - ред.), вероятно, будет отсутствовать в течение одного месяца. Доктор сказал ему, что ничего нельзя делать с рукой в ​​течение одного месяца. Затем, возможно, еще один или два месяца на выздоровление, и, надеюсь, он сможет вернуться к бою где-то в сентябре", - сказал Климас.

Он добавил, что после двух месяцев "тяжелой работы и подготовки к этому бою каждый день" Усик получил травму и "все очень разочарованы, особенно Усик".

Бой Усик - Такам был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд.

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Теги: травма, бокс, Александр Усик, супертяж, эгис климас, карлос такам
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