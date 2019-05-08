Бокс. Переход Усика в супертяжи отложен, названа причина

Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF и экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил травму и не сможет выйти на ринг против камерунца Карлоса Такамы. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк в своем Instagram.

"К сожалению, Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах не состоится 25 мая в Нешнл Харбор. Желаем Саше скорейшего выздоровления", - написал он.

Реклама

По словам промоутера, бой не отменяется, новую дату объявят в ближайшее время.

Дебют украинца в супертелом весе был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд.

29 марта сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) лишило украинского боксера Александра Усика титула WBA Super в тяжелом весе, поскольку он отказался от обязательной защиты чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым в связи с решением перейти в супертяжелый вес. Переход в супертяжелый дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе. Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.