Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. Соперник Усика накануне боя провалил допинг-тест

Бокс. Соперник Усика накануне боя провалил допинг-тест - Фото
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
08.10.2019, 09:25

Один из промоутеров украинского боксера Эдди Хирн сообщил, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие

Нидерландский боксер Тайрон Спонг (14-0, 13 КОs), который должен был стать первым соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КОs) в супертяжелом дивизионе, провалил пробу на допинг. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн в Twitter

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал Хирн. 

По данным ESPN, в организме Спонга выявлен антиэстроген кломифен, который увеличивает секрецию тестостерона.

Промоутер надеется, что ему удастся подыскать Усику нового оппонента. Хирн не называет имена возможных соперников.

  • 21 сентября сообщалось, что на бой между Александром Усиком и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США, продано уже более 6000 билетов.
  • В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
  • 24 августа Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым.
Напишите нам
бокс Александр Усик тест допинг тайлер спонг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 