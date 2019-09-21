Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. На бой Усика и Спонга уже продали почти все билеты

Бокс. На бой Усика и Спонга уже продали почти все билеты - Фото
Александр Усик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine)
21.09.2019, 08:50

Бой между украинцем и голландцем состоится 12 октября в Чикаго

На бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 KOs) и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США продано уже более 6000 билетов. Об этом сообщает Boxing Scene

Как сообщает издание, вчера в продаже оставалось всего лишь 600 билетов на дебютный бой Усика в Чикаго в супертяжелом весе. 

Бой пройдет на Wintrust Arena. 

Тайрон Спог остается непобедимым боксером, выигравшим 13 поединков (12 - нокаутом).

Это будет третий бой Усика в США. 

В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. 

Смотрите также: Усик рассказал, с кем проведет следующий бой

Напишите нам
спорт бокс Александр Усик Тайрон Спонг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 