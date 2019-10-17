Бокс. Гвоздик - Бетербиев: дуэль взглядов - видео

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик будет биться владельцем пояса по версии IBF Артуром Бетербиевым. Боксеры накануне этого поединка провели дуэль взглядов, видео которого было опубликовано на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл.

Прямая трансляция состоится в субботу, 19 октября, в 04:30 в программе "Большой бокс" на телеканале Интер.

13 октября украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs) успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

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