Бокс. Гвоздик - Бетербиев: дуэль взглядов - видео

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Поединок пройдет 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик будет биться владельцем пояса по версии IBF Артуром Бетербиевым. Боксеры накануне этого поединка провели дуэль взглядов, видео которого было опубликовано на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. 

Прямая трансляция состоится в субботу, 19 октября, в 04:30 в программе "Большой бокс" на телеканале Интер.

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Теги: дуэль взглядов, Александр Гвоздик, спорт, бокс, артур Бетербиев, битва взглядов
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