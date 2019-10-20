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Бокс. Врачи назвали диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым

Бокс. Врачи назвали диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым - Фото
Александр Гвоздик (фото - Top Rank)
20.10.2019, 23:19

Боксера выписали из больницы

Украинского боксера экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии, после двух ночей там. У него легкое сотрясение мозга. Об этом сообщает ESPN.

"Все выяснилось, - рассказал Тедди Атлас, тренер Гвоздика. - Кровоизлияния в мозг нету. Слава Богу, врачи говорят, у него только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Мы должны были удостовериться".

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бокс Александр Гвоздик
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