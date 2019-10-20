Бокс. Тренер рассказал о состоянии Гвоздика после поражения

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик (фото - скриншот видео)

После поражения от россиянина Артура Бетербиева украинца Александра Гвоздика доставили в больницу, где он до сих пор находится. Об этом сообщает Укринформ.

"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в больницу, потому что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели. Через шесть часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке", - рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.

По его словам, сначала нужно убедиться, что ему ничего не угрожает. "В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке", - уточнил тренер.

19 октября Гвоздик проиграл бой Бетербиеву после трех нокдаунов в 10 раунде и потерял чемпионский титул: видео.

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