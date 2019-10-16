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"Нас предали, это заговор". В РФ подтвердили допинг-манипуляции

"Нас предали, это заговор". В РФ подтвердили допинг-манипуляции - Фото
Юрий Ганусов (скриншот из видеозаписи)
16.10.2019, 12:25

Гендиректор РУСАДА жалуется, что из-за хронических манипуляций с допинг-скандалом российские чиновники стали для мирового сообщества "рецидивистами"

В базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой этих данных экспертам Всемирного антидопингового агентства. Об этом заявил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганусов, пишет Интерфакс.

Изменения вносились вплоть до января 2019 года.

"Этих изменений - тысячи, это все очень серьезно. Нас предали, это какой-то заговор", - посетовал Ганусов на "обрушение доверия к нашему спорту".

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Глава РУСАДА считает, что на кону - "репутация нашей верховной власти", так как "удар нанесен по всей РФ", и предполагает, что записями в базе манипулировали для того, "чтобы скрыть информацию о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты".

"Московская лаборатория была под контролем СК РФ... Разве мог простой человек войти в лабораторию? Нет", - сказал чиновник РФ.

Справка. Базу данных проб атлетов РФ после сильнейшего допинг-скандала и с немалой задержкой передали WADA как доказательство выполнения Россией условий соответствия международным стандартам. За это WADA вернула аккредитацию РУСАДА, но в конце сентября объявила о "следах манипуляций" с базой, и потребовала у Москвы разъяснений. Команду РФ могут не допусить на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио и зимнюю-2022 в Пекине.

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WADA допинг РУСАДА Юрий Ганусов
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