Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россию могут отстранить от Олимпиады: WADA начало расследование

Россию могут отстранить от Олимпиады: WADA начало расследование - Фото
Московская антидопинговая лаборатория (Фото: EPA)
23.09.2019, 13:54

В данных, присланных из Московской антидопинговой лаборатории, нашли "нестыковки"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Reuters.

Исполнительный комитет WADA принял решение на основе доклада, содержащего анализ данных из Московской антидопинговой лаборатории о тысячах допинг-тестов российских спортсменов. Данные были получены в январе, в докладе сообщается, что в них найдены "нестыковки".

Если РУСАДА объявят несоответствующей антидопинговому кодексу, Международный олимпийский комитет может быть вынужден отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Токио в следующем году.

Напишите нам
Олимпиада 2020 WADA допинг РУСАДА
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 