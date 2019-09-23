Россию могут отстранить от Олимпиады: WADA начало расследование

Московская антидопинговая лаборатория (Фото: EPA)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Reuters.

Исполнительный комитет WADA принял решение на основе доклада, содержащего анализ данных из Московской антидопинговой лаборатории о тысячах допинг-тестов российских спортсменов. Данные были получены в январе, в докладе сообщается, что в них найдены "нестыковки".

Если РУСАДА объявят несоответствующей антидопинговому кодексу, Международный олимпийский комитет может быть вынужден отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Токио в следующем году.