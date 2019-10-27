Бокс. Джош Тейлор завоевал Кубок Али вслед за Усиком - видео

Шотландец Джош Тейлором (16-0, 12 KO) стал третьим в истории обладателем Кубка Али: в финале второго сезона Всемирного боксерской суперсерии он за счет активности и темпа одолел американского панчера Риджиса Прогрейса (24-1, 20 KO).

С минимальным преимуществом чемпион мира по версии WBA (Прогрейс) взял первую треть поединка, будучи быстрее соперника, получше в защите и на ногах. Было немало равных раундов.

Смотрите видео: Экс-соперник Кличко бросил вызов Усику

Однако чемпион IBF (Тейлор) смог навязать ему бой на ближней дистанции, выровнял ход встречи, а потом и взял контроль в свои руки. Будучи физически более крепким, шотландец за счет прессинга и плотности боя положил в актив средние раунды.

Заключительная треть встречи прошла плюс-минус с преимуществом Прогрейса, но интенсивность работы Джоша и его темп впечатлили двух судей из трех по итогам боя больше: 114-114, 115-113 и 117-112 в пользу Тейлора, который объединил титулы и взял главный приз Суперсерии.

Справка. World Boxing Super Series основан весной 2017-го и заявлен как ежегодный турнир с участием лучших боксеров той или иной весовой категории. На практике же удается собрать не всех топ-бойцов, однако авторитет победителя Суперсерии все равно велик: он считается если не лучшим в дивизионе, то одним из двух-трех лучших.

В первом сезоне турнир проводился среди боксеров двух категорий: в тяжелом весе (до 90,7 кг) приз Али взял Александр Усик, в суперсреднем (до 76,2 кг) - Каллум Смит. Второй сезон проводится уже в трех дивизионах: Тейлор победил в суперлегком, вскоре будут финалы в легчайшем (до 53,5 кг) и тяжелом.

Читайте также: Врачи назвали диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым