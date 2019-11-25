Бокс. Чемпион-супертяжеловес Уайлдер нокаутировал Ортиса - видео

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Сорокалетний претендент относительно легко перерабатывал грозного нокаутера, а в конце 7-го раунде "зевнул" один сильнейший удар - и все, финиш боя

Вчера, 24 ноября, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе профессионального бокса Дионтэй Уайлдер из США в 10-й раз защитил титул, нокаутировав в матче-реванше претендента Луиса Ортиса.

40-летний кубинец вполне комфортно перебоксировав скупого на удары Уайлдера практически в каждом из раундов. При этом зрителей не покидало ощущение, что в этом и состоит замысел нокаутера: дать возрастному Ортису проявить активность, "вымахаться", а затем, когда тот начнет уставать, усилить натиск и победить досрочно во второй половине встречи.

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Примерно так все и случилось. Неторопливый бой закончился в седьмом раунде. Улучив момент на последних секундах трехминутки, Уайлдер (42-0-1, 41 КО) нанес правый прямой в голову соперника, опрокинув того в тяжелый нокдаун. Ортис (31-2, 26 КО) поднялся на ноги, но на счете "десять!" был не готов продолжать бой. Технический нокаут.

Первый бой также завершился досрочной победой американца (ТКО 10), однако тогда, в марте 2018-го, он и сам едва не проиграл нокаутом в том же седьмом раунде.

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Теги: бокс, реванш, нокаут, дионтэй уайлдер, луис ортис
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