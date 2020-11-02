Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": матч под угрозой срыва

Если завтра у киевлян будет хотя бы один положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 среди игроков, то матч перенесут согласно протоколу УЕФА

Игра третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной" может не состояться в назначенный день. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Как отмечается, украинские футболисты уже прилетели в Барселону и завтра, 3 ноября, им предстоит сдать ПЦР-тесты на COVID-19.

Испанское издание пишет, что если у киевлян будет хотя бы один положительный результат среди игроков, то матч перенесут согласно протоколу УЕФА.

Как объясняется, сейчас в заявке "Динамо" 13 игроков из списка А – это минимум.

Сообщается, что в предварительной заявке "Динамо" на матч звено вратарей выглядит так: Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Руслан Нещерет. Последний только на прошлых выходных дебютировал в украинской премьер-лиге.

По состоянию на 2 ноября, среди игроков киевлян положительные тесты получили Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцж и Николай Шапаренко.

Матч "Барселона" – "Динамо" должен состояться 4 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.

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20 октября киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2 проиграло туринскому "Ювентусу".

28 октября "Динамо", имея по ходу матча преимущество 0:2 над "Ференцварошем", упустило победу в концовке матча – 2:2.

После двух туров таблица в группе G Лиги чемпионов выглядит так: "Барселона" – 6 очков, "Ювентус" – 3 очка, "Динамо" – 1 очко, "Ференцварош" – 1 очко (хуже разница забитых/пропущенных).

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Наталия Медведева

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