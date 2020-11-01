Футбол. МОЗ передумал пускать болельщиков на матч "Шахтер" – "Боруссия"
01.11.2020, 18:57
ФК Шахтер (Фото: пресс-служба клуба)
"Шахтер" сообщил, что продажа билетов на матч прекращена
Минздрав отозвал свое разрешение на проведение футбольного матча "Шахтер" – "Боруссия" 3 ноября на НСК Олимпийский в присутствии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
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В сообщении сказано, что министерство в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет без зрителей.
Клуб сообщил, что продажа билетов на матч прекращена. Всем купившим билеты их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карточку в течение 3-14 дней.
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