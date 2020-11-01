Футбол. МОЗ передумал пускать болельщиков на матч "Шахтер" – "Боруссия"

"Шахтер" сообщил, что продажа билетов на матч прекращена

Минздрав отозвал свое разрешение на проведение футбольного матча "Шахтер" – "Боруссия" 3 ноября на НСК Олимпийский в присутствии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

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В сообщении сказано, что министерство в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М пройдет без зрителей.

Клуб сообщил, что продажа билетов на матч прекращена. Всем купившим билеты их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карточку в течение 3-14 дней.

27 октября "горняки" сыграли в нулевую ничью с "Интером".

Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру сказал, что его подопечные сыграли "фантастически".

Вадим Ребрина

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