"Сыграли фантастически". Тренер "Шахтера" прокомментировал ничью с "Интером" в ЛЧ

Игроки "Шахтера" выполнили установку на матч ЛЧ с "Интером", успешно сыграли в обороне и благодаря этому добыли ничью, объяснил Каштру

Игроки "Шахтера" сыграли фантастически с миланским "Интером" в ничейном матче (0:0) группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру, передает пресс-служба команды.

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"Как в Мадриде, так и сегодня они сыграли фантастически – у меня нет для них плохих слов. Они выполнили установку на игру: держали нашу линию обороны высоко, не садились раньше времени, а это была очень важная установка в стратегии на матч", – сказал он.

Каштру добавил, что сделал выводы после августовского разгрома от "Интера" в полуфинале Лиги Европы (5:0) и поставил задачу пресекать передачи с флангов на нападающих. В то же время он признал, что ошибок было больше, чем в поединке первого тура ЛЧ с Реалом.

"Да, сегодня ошибались больше, но это потому, что "Интер" заставлял нас ошибаться. Если посмотреть на таких нападающих, как Лукаку и Мартинес, я могу только быть доволен тем, как Хочолава и Бондарь (защитники "Шахтера", – ред.) смогли им сегодня противостоять, не дали забить ни одного мяча в наши ворота. Так что я поздравляю и их, и абсолютно всю нашу команду с отличной игрой", – добавил тренер.

Португальский специалист также отметил, что "Шахтер" переживает "очень непростой момент" из-за плотного графика и заболеваемости коронавирусом в команде.

В первом туре группового этапа ЛЧ ослабленный кадровыми потерями "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал".

27 октября "горняки" сыграли в нулевую ничью с "Интером". После двух туров "Шахтер" занимает первое место в группе ЛЧ.

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Марк Сировой

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