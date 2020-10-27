Футбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фото

Донецкий "Шахтер" сыграл в нулеву ничью с миланским "Интером" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Уже на 13-й минуте травмировался "горняк" Дентиньо, похоже на повреждение задней поверхности бедра. Его заменил Тайсон.

На 19-й минуте форвард миланцев Лукаку оттеснил Хочолаву и вышел один на один с Трубиным, однако юный украинский голкипер парировал угрозу. На 26-й Трубин ошибся на выходе, но его подстраховал Бондарь, не дав забить практически в пустые ворота Мартинесу. На 43-й Лукаку мощным ударом со штрафного попал в перекладину.

Во втором тайме "Интер" продолжил натиск. На 55-й удар Брозовича отбил Трубин, а на 58-й Видаль отправил мяч немного выше ворот после подачи углового. В концовке матча мог выйти на свидание с голкипером "горняк" Корниенко, однако де Врей прервал последний пас. "Интер" продолжал давить, но так и не смог забить.

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Фото – ЕРА