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27.10.2020, 22:00

Футбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фото

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Футбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фото
Футбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фото
Футбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фотоФутбол. "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера" – фото

"Шахтер" после сенсационной победы над мадридским "Реалом" сыграл вничью с другим грандом европейского футбола – миланским "Интером"

Донецкий "Шахтер" сыграл в нулеву ничью с миланским "Интером" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Уже на 13-й минуте травмировался "горняк" Дентиньо, похоже на повреждение задней поверхности бедра. Его заменил Тайсон.

На 19-й минуте форвард миланцев Лукаку оттеснил Хочолаву и вышел один на один с Трубиным, однако юный украинский голкипер парировал угрозу. На 26-й Трубин ошибся на выходе, но его подстраховал Бондарь, не дав забить практически в пустые ворота Мартинесу. На 43-й Лукаку мощным ударом со штрафного попал в перекладину.

Во втором тайме "Интер" продолжил натиск. На 55-й удар Брозовича отбил Трубин, а на 58-й Видаль отправил мяч немного выше ворот после подачи углового. В концовке матча мог выйти на свидание с голкипером "горняк" Корниенко, однако де Врей прервал последний пас. "Интер" продолжал давить, но так и не смог забить.

0:0! "Шахтер" добывает четвертое очко в двух мачтах. Соперники дончан по группе "Реал" и Боруссия Менхенгладбах 

  • В первом туре группового этапа ЛЧ ослабленный кадровыми потерями "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал".

Фото – ЕРА

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Теги: футбол, фото, Лига чемпионов, шахтер, Интер, ЛЧ
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