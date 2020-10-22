Феерическая победа. "Реал" – 2:3 – "Шахтер": видео всех голов матча

Донецкий "Шахтер" со счетом 2:3 обыграл на выезде мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Видео лучших моментов и всех голов матча опубликовала пресс-служба донецкого клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 29-й минуте бильярдным ударом под штангу забил хавбек "Шахтера" Тете. "Горняки" повели в счете.

На 33-й защитник "Реала" и чемпион мира по футболу Рафаэль Варан выиграл борьбу в штрафной, но неудачно скинул мяч в сторону своих же ворот. Автогол. 0:2.

На 42-й Манор Соломон отправил мяч в противоход голкиперу "сливочных" Тибо Куртуа и довел счет до разгромного – 0:3.

Во втором тайме "Реал" попытался отыграться. На 54-й Лука Модрич из-за пределов штрафной поразил ближнюю девятку "горняков". А на 59-й в воротах Анатолия Трубина отличился Винисиус Джуниор.

Уже в компенсированное время "Реал" забил снова, однако гол не засчитали из-за офсайда все того же Винисуса Джуниора, который хоть и не коснулся мяча, но перекрывал обзор Трубину. 2:3. "Шахтер" добывает историческую победу, "горняки" впервые обыгрывают мадридский "Реал".

В параллельном матче группы В "Интер" сыграл вничью с "Боруссией" Менхенгладбах (2:2). "Шахтер" единолично возглавляет группу после первого тура.

Читайте также: "Я счастлив". Тренер "Шахтера" прокомментировал сенсационную победу над "Реалом"