Перед игрой с "Барселоной". В "Динамо" произошла вспышка коронавируса – список заболевших

В матче с "Барселоной" из-за коронавируса не сыграют сразу три основных футболиста "Динамо". COVID-19 выявили и у ассистента Луческу

Сразу у нескольких футболистов киевского "Динамо" выявили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Накануне вылета COVID-19 выявили у Георгия Цитаишвили, Николая Шапаренко, Александра Караваева, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Тудора Бэлуцэ. Ранее сообщалось о коронавирусе у основных вратаря Георгия Бущана и флангового/центрального защитника Виталия Миколенко, а также тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

Перед вояжем в Барсу COVID-19 выявили еще у Эмиля Караса (помощника главного тренера Мирчи Луческу) и четырех членов персонала.

Все заболевшие отправились на самоизоляцию, чувствуют себя удовлетворительно.

В первых двух турах ЛЧ "Динамо" проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2) и сыграло вничью с венгерским "Ференцарошем" (2:2). Киевляне занимают третье место в таблице с одним очком в активе.

Вчера, 1 ноября, "Динамо" минимально обыграло "Днепр-1" в чемпионате Украины (2:1).

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Марк Сировой

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