"Динамо" vs "Барселона": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет с испанской "Барселоной" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Где и во сколько смотреть матч указано в конце анонса.

Турнирное положение

"Динамо" занимает третье место в группе G, которое дает весной право играть в Лиге Европы.

Киевляне набрали одно очко в трех играв, проиграв "Ювентусу" (0:2) и "Барселоне" (2:1) и добыв ничью с "Ференцварошем" (2:2). "Динамо" опережает венгерскую команду лишь по разнице забитых-пропущенных.

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"Барселона" единолично возглавляет группу после трех подряд побед: над "Ференцварошем" (5:1), "Ювентусом" (0:2) и "Динамо" (2:1).

Форма команд

Оба клуба только на выходных приступили к официальным играм после двухнедельной паузы на матчи сборных. "Динамо" одолело Ингулец (0:2), а "Барселона" проиграла "Атлетико" (1:0).

Киевляне занимают первое место в чемпионате Украины, а каталонцы – нетипичное для себя 12-е в испанской Примере.

Кадровые потери

У "Динамо" из-за травм и коронавируса в лазарете находятся сразу восемь игроков. Позавчера получили негативные тесты на COVID-19 капитан Сергей Сидорчук и вингер Виктор Цыганков, однако наставник киевлян Мирча Луческу сказал на пресс-конференции, что с "Барсой" они не сыграют.

У каталонского клуба в лазарете шесть игроков: перед матчем выбыли травмированные защитники Жерар Пике и Сержи Роберто, ранее травмировались опорный хав Серхио Бускетс и юный форвард Ансу Фати. "Барселона" приехала в Киев и без главной звезды Лионеля Месси, хотя еще в субботу он играл против "Атлетико". О травме аргентинца клуб не сообщал.

История встреч

Команды встречались на официальном уровне 11 раз: трижды выигрывало "Динамо", семь побед в активе "Барселоны", была одна ничья. По разнице мячей лидируют испанцы – 20 против 16.

Где и во сколько смотреть матч

Матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник 24 ноября в 22:00. Поединок пройдет в Киеве при пустых трибунах, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на канале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

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