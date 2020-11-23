Шевченко хочет переигровки со Швейцарией: Технического поражения мы не достойны

Главный тренер сборной Украины Шевченко также не исключает варианта жеребьевки, но считает, что технического поражения от Швейцарии быть не должно

Отмененный из-за вспышки коронавируса решающий матч Лиги наций Швейцария – Украина следует переиграть. Об этом заявил в интервью программе Великий Футбол на канале Футбол 1 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шевченко отметил, что сценарий решения ситуации ему еще неизвестен. Однако он считает, что украинская сторона предоставит "очень сильные доводы" в УЕФА.

"У нас есть все доводы, чтобы доказать, что как минимум мы не достойны технического поражения в этой игре. Я считаю, что исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч: решить, какая команда сильнее и достойна остаться в высшем дивизионе", – сказал он.

Читайте также: "Позор". В сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену решающего матча Лиги наций

Шевченко заверил, что Украина полностью выполнила протокол и имела достаточное число игроков для проведения матча в запланированный день.

"Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Я думаю игра должна быть сыграна с точки зрения fair play<…>Если нет времени для переигровки, то есть другие механизмы, насколько я слышал есть жеребьевка. Но однозначно о техническом поражении одной или другой команды речи не должно быть", – добавил он.

В игре со Швейцарией должна была решиться судьба прописки в элитном дивизионе Лиги наций. В день матча, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера Украины по физподготовке Баштового и футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова. За весь ноябрьский сбор коронавирус зафиксировали сразу у 10 игроков сборной.

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию, а матч отменили, его судьбу будет решать УЕФА. В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

Читайте также: Врач, который отменил матч Украина-Швейцария, ранее разрешал играть с COVID-19 в команде

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.