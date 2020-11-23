UA

Шевченко хочет переигровки со Швейцарией: Технического поражения мы не достойны

23.11.2020, 11:35
Шевченко хочет переигровки со Швейцарией: Технического поражения мы не достойны - Фото
Андрей Шевченко (фото - УАФ)

Главный тренер сборной Украины Шевченко также не исключает варианта жеребьевки, но считает, что технического поражения от Швейцарии быть не должно

Отмененный из-за вспышки коронавируса решающий матч Лиги наций Швейцария – Украина следует переиграть. Об этом заявил в интервью программе Великий Футбол на канале Футбол 1 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шевченко отметил, что сценарий решения ситуации ему еще неизвестен. Однако он считает, что украинская сторона предоставит "очень сильные доводы" в УЕФА.

"У нас есть все доводы, чтобы доказать, что как минимум мы не достойны технического поражения в этой игре. Я считаю, что исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч: решить, какая команда сильнее и достойна остаться в высшем дивизионе", – сказал он.

Читайте также: "Позор". В сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену решающего матча Лиги наций

Шевченко заверил, что Украина полностью выполнила протокол и имела достаточное число игроков для проведения матча в запланированный день.

"Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Я думаю игра должна быть сыграна с точки зрения fair play<…>Если нет времени для переигровки, то есть другие механизмы, насколько я слышал есть жеребьевка. Но однозначно о техническом поражении одной или другой команды речи не должно быть", – добавил он.

  • В игре со Швейцарией должна была решиться судьба прописки в элитном дивизионе Лиги наций. В день матча, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера Украины по физподготовке Баштового и футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова. За весь ноябрьский сбор коронавирус зафиксировали сразу у 10 игроков сборной.
  • Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию, а матч отменили, его судьбу будет решать УЕФА. В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

Читайте также: Врач, который отменил матч Украина-Швейцария, ранее разрешал играть с COVID-19 в команде

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина футбол Швейцария андрей шевченко сборная украины сборная лига наций сборная швейцарии переигровка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 