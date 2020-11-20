Врач, который отменил матч Украина-Швейцария, ранее разрешал играть с COVID-19 в команде

После возвращения из Швейцарии игроки сборной Украины сделали повторные тесты на COVID-19 – все оказались отрицательными

Главный санитарный врач города Люцерн, который отправил всю украинскую футбольную делегацию на карантин, ранее разрешил местной команде ФК "Люцерн" сыграть поединок, несмотря на случай COVID-19 в клубе. Об этом сообщили представители украинской диаспоры в Швейцарии.

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По их словам, в стане "Люцерна" был один подтвержденный случай коронавируса. Заболевший игрок и еще четверо членов команды, которые контактировали с инфицированным, были изолированы.

Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября – при этом, им разрешили провести полноценную тренировку утром.

Позднее игрокам даже разрешили провести матч с ФК "Цюрих" – в этот же день у последних в команде были обнаружены два подтвержденных случая COVID-19.

"Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у Департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", – сообщает украинская громада.

Ранее после возвращения из Швейцарии игроки украинской сборной сделали повторные тесты на COVID-19, все оказались отрицательными.

В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19.

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию. Решающий матч за прописку в элите Лиге наций отменили.

В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

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Станислав Стороженко

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