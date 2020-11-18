"Нашей вины нет". Шевченко впервые прокомментировал отмену матча Швейцария – Украина

Сборная Украины была готова сыграть со сборной Швейцарии в решающем матче группы 4 Лиги наций УЕФА, который отменили из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Вины украинской стороны в отмене поединка нет, заявил в комментарии Украинской ассоциации футбола главный тренер команды Андрей Шевченко.

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По его словам, у команды было достаточное для участия в игре количество игроков с отрицательными тестами на COVID-19. Шевченко заверил, что украинская сторона сделала все, что могла, чтобы провести матч. Он также несколько раз подчеркнул: решать судьбу игры, в которой на кону стояла прописка в элитном дивизионе Лиги наций, будет УЕФА.

"Будем ждать решение, которое примет УЕФА, дисциплинарный комитет будет разбираться в этом. Никакой нашей вины здесь нет. Мы все понимали ситуацию, в которой находимся с коронавирусом. Самое последнее, что я мог себе представить – что могут отменить матч", – сказал Шевченко.

Он назвал ситуацию вокруг матча "очень неприятным моментом" и остался недовольным гостеприимством.

"Мне бы хотелось, чтобы совсем по-другому все это было, если есть какое-то уважение. Некоторые моменты были. Как встречают гостей, команду... Это было неправильно", – добавил тренер.

Шевченко также поблагодарил футболистов за "стойкость, желание, умение и хороший футбол". Он доволен командой и тем, что ей удалось набрать шесть очков в турнире, играя с сильнейшими сборными мира. Тренер также пожелал скорейшего выздоровления заразившимся коронавирусом игрокам.

В игре со Швейцарией должна была решиться судьба прописки в элитном дивизионе Лиги наций. В день матча, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера Украины по физподготовке Баштового и футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова. За весь ноябрьский сбор коронавирус зафиксировали сразу у 10 игроков сборной.

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию, а матч отменили. В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

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