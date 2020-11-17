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Перед решающим матчем. Еще у трех игроков сборной Украины выявили COVID: у двух – повторно

17.11.2020, 12:50
Перед решающим матчем. Еще у трех игроков сборной Украины выявили COVID: у двух – повторно - Фото
Андрей Шевченко (фото - УАФ)

Со Швейцарией из-за COVID-19 не сыграет еще один лидер сборной Украины – Малиновский. Украинцам надо не проиграть, чтобы остаться в элите Лиги наций

Перед решающим матчем группового этапа Лиги наций УЕФА со Швейцарией еще у троих футболистов сборной Украины выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Положительный результат теста сегодня утром получили Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) Сергей Кривцов и Жуниор Мораес (оба – "Шахтер"). Также COVID-19 выявили у тренера по физподготовке Ивана Баштавого, который также представляет Шахтер.

Отмечается, что все трое "шахтеровцев" совсем недавно переболели коронавирусом. УЕФА в связи с этим допускает Мораеса и Кривцова к игре, однако это запрещает власть кантона Люцерн, пишут в УАФ.

В пресс-службе добавили, что сборная Украины провела утреннюю тренировку без Мораеса, Кривцова и Малиновского. Они изолированы в отеле также, как и Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия) и Данил Ризнык ("Ворскла") – у них COVID-19 выявили сутками ранее.

В УАФ отметили, что сейчас проходит предматчевое совещание: УЕФА настаивает на проведении игры, но все будет зависеть от решения местных властей.

  • Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.
  • Главный тренер команды Андрей Шевченко экстренно довызвал футболистов молодежной сборной –  Булецу, Назаернко и Судакова.
  • Сегодня, 17 ноября, сборная Украины должна встретиться со Швейцарией в рамках последнего тура группового этапа Лиг наций. Украинцам достаточно не проиграть, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе турнира.

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Марк Сировой
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