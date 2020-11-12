Футбол. Экс-капитан "Динамо" посреди матча узнал о своем положительном тесте на COVID-19

Домагой Вида будет находится на самоизоляции в Стамбуле из-за положительного теста на коронавирус

Защитник сборной Хорватии и бывший капитан киевского "Динамо" Домагой Вида во время матча против Турции узнал, что сдал положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз (ХФС).

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Медслужба хорватской команды получила информацию о положительном тесте Виды во время перерыва, сообщает пресс-служба союза. Тренер заменил игрока – и его сразу же изолировали по медпротоколу. По стандартной процедуре, результат футболиста проверят повторно для подтверждения результата.

Матч с Турцией завершился со счетом 3:3. Теперь хорватская команда полетит в Стокгольм, где должна сыграть со сборной Швеции в Лиге наций, сообщили в ХФС. Вида же останется на изоляции в Стамбуле, сейчас он выступает за местный "Бешикташ".

Вида выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017 год. На закате выступлений в киевском клубе был капитаном команды.

В декабре 2017-го хорватский защитник перешел в турецкий "Бешикташ", где и выступает до сих пор.

Вместе со сборной Хорватии был финалистом Чемпионата мира 2018 года.

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Марк Сировой

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