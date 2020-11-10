Футбол. Главная звезда сборной Польши с Украиной не сыграет

У сборной Украины в матче с Польшей будут вынужденные потери: коронавирус и травмы "выкосили" девять футболистов

Звездный форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски не будет завтра играть в товарищеском матче против сборной Украины. Об этом сообщил главный тренер польской команды Ежи Бженчек, передает Football.ua.

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"Те футболисты, которые играли в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много играли за свои клубы в национальных чемпионатах, в игре с Украиной получат отдых. Это касается не только Роберта Левандовски", – сказал он.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции заявлял, что также даст в матче Польшей шанс игрокам, которые получали мало игровой практики. Также у команды есть вынужденные потери, сообщала пресс-служба Ассоцации фубола Украины.

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Продолжают болеть COVID-19 Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга (все – "Динамо") и Евгений Шахов ("АЕК", Греция).

На выходных травмировались Виктор Корниенко ("Шахтер") и Артем Кравец ("Коньяспор", Турция). Уже на сборе выбыл Денис Попов ("Динамо") – у него тоже выявили коронавирус.

11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши. 14 ноября "желто-синие" уже в Лиге наций встретятся с Германией, а 17-го – со Швейцарией.

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Марк Сировой

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