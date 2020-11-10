Футбол. 39-летний Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

Златан Ибрагимович забивает в семи играх подряд, "Милан" занимает первое место в итальянской Серии А

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович побил бомбардирский рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко в футболке "россонерри" в итальянской Серии А. Об этом сообщает статистический портал Opta в Twitter.

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1 ноября портал писал, что Златан второй раз повторил достижение украинского нападающего от 2001 года, забив за "Милан" в шести играх Серии А подряд. До этого Ибрагимович повторял рекорд в 2012-м.

Однако уже 9 ноября 2020-го Златан рекорд побил: он забил в седьмом матче подряд, отличившись в воротах "Хеллас Верона".

Ибрагимович забил уже восемь голов за Милан в этом сезоне. После нескольких лет "болтания" в середине турнирной таблицы "россонери" лидируют в Серии А.

Ибрагимович ранее играл в "Милане" с 2010-го по 2012-й и вернулся в команду в 2020-м после выступлений за "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлэкси". Всего за миланцев он забил 114 матчей и забил 76 голов, передает transfermarkt.

За время карьеры шведский форвард также выступал и в стане принципиальных соперников "Милана" – "Интере" (117 матчей, 66 голов) и "Ювентусе" (92 матча, 26 голов).

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Марк Сировой

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