Футбол. Луческу отреагировал на поражение "Динамо" в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что "исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID"

В матче с донецкими "Шахтером", где футболисты киевского Динамо потерпели поражение, "выиграл COVID, но проиграл fair play". Об этом заявил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, сообщает пресс-служба клуба.

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"Сегодня (вчера, – ред.) выиграл COVID, но проиграл fair play. Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону. Подчеркивая, я бы не сыграл этот матч", – подчеркнул Луческу.

По его словам, "исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID".

Луческу тренировал "Шахтер" с 2002 по 2016 годы, он стал самым титулованным тренером в истории клуба.

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер", поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта.

2 ноября сообщалось, что сразу у нескольких футболистов киевского "Динамо" выявили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".

7 ноября "Динамо" потерпело поражение, проиграв "Шахтеру" со счетом 0:3.

Арина Толина

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