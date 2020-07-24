"Затаил обиду на "Шахтер". Суркис объяснил фанатам назначение Луческу в "Динамо"

Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет обыграть "Шахтер" и знает, как это сделать, считает президент киевского клуба Игорь Суркис

Мирча Луческу был назначен главным тренером Динамо, так как он знает, как одолеть "Шахтер", и якобы затаил обиду на донецкий клуб за свою отставку. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис, общаясь с фанатами "Динамо" после презентации румынского специалиста, передает Главком.

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"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил", - сказал президент клуба.

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Суркис добавил, что Луческу не намерен никого менять из оставшихся в клубе тренеров, а лишь хочет пригласить своего многолетнего помощника Александра Спиридона. Также он пригласит научную службу, которая в "Динамо", по словам Суркиса, сейчас отстает.

"Он мне пообещал. А что он (Луческу, - ред.) говорил раньше? Так он и меня оскорблял. Так же, как вы - не пришли со мной говорить, а плакат на всю страну вывешивали (банер ультрас "Суркисы, от****тесь от Динамо", - ред.). Принесите бабки и управляйте. А вы хотите управлять за мои деньги, говорить о чести и достоинстве. Так не будет", - ответил Суркис фанатам на претензию, что Луческу ранее нелицеприятно высказывался в адрес "Динамо".

По словам президента клуба, с Луческу есть договоренность: нет результата – разрыв контракта без компенсации. "А сейчас есть контракт. Вы готовы заплатить компенсацию, чтобы его разорвать? Если да - уволю его сегодня", - ответил он болельщикам.

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" - донецкий Шахтер. Он не единожды нелицеприятно высказывался в адрес киевского клуба, в частности говорил, что в украинском футболе все якобы подстроено под "Динамо".

Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать". Вчера Луческу был назначен главным тренером "Динамо"

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Марк Сировой

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