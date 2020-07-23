Футбол. Главным тренером "Динамо" стал Мирча Луческу

Главным тренеров киевского "Динамо" стал бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

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Луческу заявил, что он соскучился по Украине, где у него были успешные результаты: "Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать".

Президент "Динамо" Игорь Суркис, представляя Луческу, назвал его "одним из лучших тренеров в мире": "Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам".

Луческу начал тренерскую карьеру в сезоне 1979-1980. Работал в более чем десяти клубах и нацсборных.

20 июля "Динамо" уволило тренерский штаб Алексея Михайличенко после провального сезона.

Владислав Сердюк

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