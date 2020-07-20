Футбол. "Динамо" уволило главного тренера Михайличенко

Вместе с Михайличенко "Динамо" в отставку отправлены его ассистенты - Евтушенко, Михайлов и Федоров. В клубе недовольны уровнем игры команды

Киевское "Динамо" отправило в отставку главного тренера Алексея Михайличенко и штаб его ассистентов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении клуба указано, что причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.

В "Динамо" отмечают, что штаб Михайличенко принял команду посреди сезона и приложил много усилий, чтобы завоевать Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Однако "игра "Динамо" должна выйти на качественно новый уровень".

О том, кто возглавит киевский клуб и подготовит команду к новому сезону, пока сообщается.

Новость дополняется...

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.