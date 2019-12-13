Футбол. "Динамо" с позором вылетело из Лиги Европы: фото, видео

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Болельщики освистали игроков и скандировали "Ганьба!"

Киевское "Динамо" не смогло обыграть середняка швейцарской Суперлиги "Лугано" – и под свист трибун покинуло Лигу Европы.

"Лугано" приехало в Киев без турнирной мотивации: подопечные Маурицио Якобаччи не имели даже гипотетических шансов на выход в плей-офф. Стартовый состав бьянконерри не был основным – на поле вышли сразу пять резервистов.

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"Динамо" же кровь из носу нужно было побеждать. Бело-синие пытались давить с первых минут. Активно действовали фланговые защитники, однако проседал центр. Форвард киевлян, Артем Беседин, транжирил момент за моментом. На пятой минуте встречи он с четырех метров не смог попасть в ворота после подачи Карлоса Де Пены с углового. В середине тайма не использовал идеальный прострел от Виталия Миколенко.

К концу первой половины встречи сработал закон футбола: не забиваешь ты – забивают тебе. Тамаш Кадар неудачно создал искусственный оффсайд и не стал сразу пытаться перехватить врывание соперника, думая, что тот "вне игры". Дальмонте, воспользовавшись небрежностью защитника "Динамо", навесил на дальний угол вратарской, а Марко Араторе практически с нулевого угла завершил подачу. 0:1!  

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Во втором тайме "Динамо" устроило навалу на ворота соперников. Однако Александр Караваев не смог замкнуть прострел Де Пены, удары Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова постоянно блокировали, а попытка Беседина грудью внести мяч в ворота не увенчалась успехом. Единственный гол киевляне смогли отквитать в компенсированное время. Цыганков забил красивым обводным ударом после передачи от Георгия Цитаишвили.

1:1! "Динамо" под свист трибун покидает второй по значимости еврокубок.

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Видео: Андрій Сеньків/YouTube

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Теги: футбол, динамо, фото, видео, Лига Европы, голы, обзор, лугано, виктор цыганков, артем беседин
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