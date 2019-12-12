"Шахтер" сокрушительно проиграл "Аталанте" и покинул ЛЧ: видео

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Весной "горняки" сыграют в 1/16 Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в решающем матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов проиграл итальянской "Аталанте" из Бергамо со счетом 0:3. Об этом сообщает uefa.com.

Поединок начался напряженно. Уже в первые 20 минут из-за ошибок Исмаили и Сергея Кривцова опасные моменты появились у Алехандро Гомеса. В середине тайма "Шахтер" неожиданно забил, однако рефери гол не засчитал: Тете попал в оффсайд перед тем, как отдать голевой пас на Коваленко.

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Одним из ключевых моментов встречи стала желтая защитника "Шахтера" Додо, которую он получил за эмоции. Юный бразилец завелся после жесткого подката Луиса Муриэля, которого рефери не наградил вторым "горчичником" и не удалил с поля. На 77-й минуте нервы бразильца не выдержали вновь: он отмахнулся от соперника и получил красную.

Счет во встрече размочила "Аталанта" на 67-й минуте. Гомес ворвался из глубины, прострелил – и Тимоти Кастань забил гол. 0:1. После апелляций игроков "Шахтера" рефери пересматривал повтор голевого момента на системе VAR. Он решил, что плечо Гомеса находилось на одной линии с пяткой Кривцова – офсайда не было, гол засчитан.

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На 80-й минуте Руслан Малиновский (воспитанник "Шахтера", выступающий за "Аталанту") подал со штрафного – его подачу замкнул Марио Пашалич. 0:2.

Финальную точку поставил Робин Госенс. На 90+5 минуте немец воспользовался неудачной скидкой Тараса Степаненко – и не оставил шансов Пятову. 0:3! "Шахтер разгромлен". Подопечные Каштру сыграют весной во втором по престижности евротурнире – Лиге Европы.

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Видео: JAI BHIM TV/YouTube

 

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