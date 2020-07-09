"Динамо" выиграло Кубок Украины, победив "Ворсклу": видео голов и серии пенальти

Киевское "Динамо" в тяжелом финале Кубка Украины обыграло в серии пенальти полтавскую "Ворсклу" (1:1, 8:7) и 12-й раз в своей истории выиграло трофей.

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Первой в счете повела "Ворскла". На 11-й минуте поединка оборона киевлян растерялась после фланговой подачи, капитан Сергей Сидорчук не смог сгруппироваться и пропустил мяч прямо на форварда Руслана Степанюка, который и вколотил мяч в ворота с нескольких метров. 0:1.

"Динамо" отыгралось на 28-й минуте. Киевляне выиграли борьбу после флангового навеса, Вербич прикрыл мяч корпусом и забил гол с разворота с шести метров. 1:1.

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На 70-й минуте Вербич снова забил, однако рефери Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за офсайда. До конца основного времени и экстра-таймов "Динамо" продолжало давить на соперника, однако так и не смогло забить. Ничья в игровое время, команды перешли к серии пенальти.

В футбольной лотерее удачливее оказались киевляне. Обе команды забили по пять первых основных ударов и по два дополнительных. Затем вратари отбили пенальти Сапая из "Ворсклы" и Миколенко из "Динамо". На девятом ударе полтавчанин Баенко отправил мяч выше перекладины, а вот динамовец Шабанов мощно вколотил мяч в сетку. 1:1 в основное время и 8:7 в серии пенальти – Динамо 12-й раз в истории выигрывает Кубок Украины!

Примечательно, что тренер "Ворсклы" Юрий Максимов не выпустил на серию пенальти 16-летнего вратаря Павла Исенко, хотя и обещал это сделать после того, как голкипер отбил три пенальти в полуфинале Кубка с "Мариуполем". На послематчевой пресс-сконференции он объяснил, что не стал этого сделать, так как опасался, что юный вратарь может пропустить в самой концовке матча с именитым соперником.

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Видео - пресс-служба ФК "Динамо" Киев, Matches Highlights/YouTube и Young Fifer/YouTube