Футбол. Украинец обводным ударом забил победный гол в ворота "Челси" – видео

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в ворота "Челси", который принес лондонскому "Вест Хэму" победу над грандом английского футбола в матче Премьер-лиги (АПЛ).

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Украинец появился на поле на 78 минуте матча, заменив Джеррода Боуэна. Уже на 89 минуте он оторвался от защитника "синих" Рюдигера, принял передачу в зону, сместился в центр штрафной и технично пробил в дальний от вратаря угол.

Гол Ярмоленко стал победным в матче, который завершился со счетом 3:2. За "Вест Хэм" также забивали Томаш Соучек и Майкл Антонио. За "Челси" дублем отметился дублем Виллиан, который известен украинскому болельщику в частности по выступлениям за донецкий "Шахтер".

По оценке авторитетного портала WhoScored, Ярмоленко стал лучшим игроком матча из вышедших на замену, получив 6.9 баллов. Лучшим же игроком поединка в целом назван Томаш Соучек – 8.7 баллов.

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"Вест Хэм" сейчас занимает 16 место в АПЛ, отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. "Челси" – на четвертом месте в таблице. До третьей позиции – одно очко, отрыв от пятого и шестого мест – два очка.

В конце июня "Ливерпуль" досрочно стал победителем АПЛ . Это первое чемпионство для мерсисайдского клуба за 30 лет.

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Видео - Chelsea Football Club/YouTube, инфографика - WhoScored