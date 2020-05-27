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Мяч падал с пятого этажа. Трюк украинского футболиста вновь стал хитом – видео

Мяч падал с пятого этажа. Трюк украинского футболиста вновь стал хитом – видео - Фото
Михаил Мудрик (фото - пресс-служба Ассоциации футбола Украины)
27.05.2020, 13:44

Футболист "Шахтера" Михаил Мудрик сумел мягко поймать на стопу мяч, который падал с крыши пятиэтажного дома

Украинский футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик продемоснтрировал новый трюк, опубликовав видео в Instagram.

Ролик уже перепоостил крупнейший футбольный паблик 433. За 13 часов видео посмотрели почти 2,5 млн человек.

На видео друзья Мудрика сбрасывают мяч с крыши пятиэтажного дома, а футболист мягко ловит его на подъем стопы.

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Публикация от 433 (@433)

"Найдите мне лучшее первое касание. Я подожду…" - подписали ролик на 433.

В комментариях под постом пользователи удивляются, как украинец смог так мягко принять мяч. Мудрик же пошутил, что просто часто прогуливал уроки физики в школе.

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Марк Сировой
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михаил мудрик финт трюк шахтер донецк 433
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