Мяч падал с пятого этажа. Трюк украинского футболиста вновь стал хитом – видео

Украинский футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик продемоснтрировал новый трюк, опубликовав видео в Instagram.
Ролик уже перепоостил крупнейший футбольный паблик 433. За 13 часов видео посмотрели почти 2,5 млн человек.
На видео друзья Мудрика сбрасывают мяч с крыши пятиэтажного дома, а футболист мягко ловит его на подъем стопы.
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"Найдите мне лучшее первое касание. Я подожду…" - подписали ролик на 433.
В комментариях под постом пользователи удивляются, как украинец смог так мягко принять мяч. Мудрик же пошутил, что просто часто прогуливал уроки физики в школе.
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