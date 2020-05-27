Мяч падал с пятого этажа. Трюк украинского футболиста вновь стал хитом – видео

Михаил Мудрик (фото - пресс-служба Ассоциации футбола Украины)

Украинский футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик продемоснтрировал новый трюк, опубликовав видео в Instagram.

Ролик уже перепоостил крупнейший футбольный паблик 433. За 13 часов видео посмотрели почти 2,5 млн человек.

На видео друзья Мудрика сбрасывают мяч с крыши пятиэтажного дома, а футболист мягко ловит его на подъем стопы.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433) 26 Май 2020 в 2:53 PDT

"Найдите мне лучшее первое касание. Я подожду…" - подписали ролик на 433.

В комментариях под постом пользователи удивляются, как украинец смог так мягко принять мяч. Мудрик же пошутил, что просто часто прогуливал уроки физики в школе.

В начале месяца по крупным футбольным пабликам и спортивным СМИ разошелся финт Мудрика с редкой подкруткой мяча

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